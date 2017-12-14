Крым в год экологии: ликвидация свалок, очистка дорог и пляжей

В рамках Года экологии с начала года, на территории Республики Крым ликвидировали более трёх с половиной тысяч несанкционированных свалок, очистили более 188 тысяч километров дорог общего пользования регионального и муниципального значения, а также более 300 гектаров прибрежных территорий.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий НАРАЕВ, в бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» из всех городов полуострова приняли участие свыше 240 тысяч человек, в том числе около 80 тысяч школьников и студентов. Итогами акции стала ликвидация 3557 несанкционированных свалок, в результате чего собрано и вывезено 987,93 тысяч куб. м. отходов.

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В рамках акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России» провели 214 субботников по очистке прибрежных защитных полос водных объектов в населенных пунктах республики, в которых приняли участие более четырёх с половиной тысяч человек. Крымчане очистили от мусора 374,973 га прибрежных территорий. Кроме этого в населённых пунктах полуострова высажено свыше 29 тысяч деревьев и кустарников, а также почти 4 тысячи кв. м цветников.

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В целом, на территории Крыма организовано и проведено более 50 субботников по благоустройству и озеленению улиц, парков, скверов, зон отдыха, берегов рек и водохранилищ.

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