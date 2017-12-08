Крым вошел в первую пятерку популярных туристических направлений

Республика Крым вошла в первую пятерку лидеров Национального рейтинга туристической привлекательности регионов России.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели третье исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

В качестве критериев оценки были использованы такие показатели, как: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма, популярность региона среди путешественников, уникальность, экология, криминогенная обстановка.

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По итогу подсчетов Крым оказался на 4 месте рейтинга (из 20 возможных). Опередили полуостров Краснодарский край, Москва и Московская область.

Республика имеет самый высокий балл по критерию «значимость отрасли в экономике региона», значительно опережает все другие регионы по запросам в интернете и по количеству публикаций в СМИ.

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