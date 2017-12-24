Крым вошел в пятерку лучших регионов РФ в сфере медицины

Полуостров Крым стал одним из лидеров по росту качества медпомощи и доступности лекарств по рейтингу ОНФ. Данные предоставлены Фондом независимого мониторинга «Здоровье». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В основу рейтинга было положено 13 показателей: демографические (смертность населения от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований, от туберкулеза; смертность населения в трудоспособном возрасте, младенческая смертность и т.д.) и данные обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом.

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Вместе с Крымом в пятерку лучших вошли Севастополь, Нижегородская область, Республика Тыва и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

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