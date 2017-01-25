Оперативный ремонт дорожного полотна проводится ежедневно во внеплановом экстренном режиме
В целях предотвращения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования Республики Крым, ГУП РК «Крымавтодор» производит работы по устранению аварийной ямочности на проезжей части дорог.
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С учётом неблагоприятных погодных условий работы ведутся методом обратной пропитки битумом, а также с применением холодных асфальтобетонных смесей. При условии повышения среднесуточных температур воздуха планируется увеличение выполняемых объемов работ с применением горячих асфальтобетонных смесей и технологии струйно-инъекционного метода ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий.
Оперативный ремонт дорожного полотна проводится ежедневно во внеплановом экстренном режиме.