В Крыму стартует проект, нацеленный на привлечение граждан решать проблемы относительно основных объектов благоустройства. Об этом сообщает пресс-центр Министерства ЖКХ Республики Крым.

В соответствии с указом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам Минстроем России начинается реализация проекта под названием «ЖКХ и городская среда».

Главной целью проекта явление вовлечения населения региона в решение проблем по важным объектам благоустройства. Авторы проекта намерены действовать по принципу «ничего для вас без вас». Также планируется с помощью активистов, небезразличных граждан и общественников формирование комфортной городской среды.

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В Министерстве отмечают, что также предусмотрены субсидии по формированию современной городской среды на территории РК в размере 403,31 млн. рублей. Уже выделено порядка 11,78 млн. рублей на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

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