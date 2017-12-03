Крымчан ожидают сильные дожди с мокрым снегом

Как известно, понедельник – день тяжелый. Для крымчан грядущее начало рабочей недели принесет сильные дожди с мокрым снегом.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым предупреждает жителей полуострова о неблагоприятных гидрометеорологических условиях погоды, ожидающихся днем 4 и ночью 5 декабря.

Согласно данным ФГБУ «Крымское УГМС», в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление юго-западного (с переходом на северо-западный) ветра до 20-25 м/с.

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В связи с такими погодными условиями на территории полуострова возможно возникновение ЧС: повреждение ЛЭП и линий связи, затопление подвалов и нарушение функционирования источников водоснабжения, провалы, затруднение транспортного движения и возникновение повышенного риска ДТП.

Планирующим путешествие на материковую Россию стоит тщательно распланировать свою поездку или вовсе отложить ее. МЧС РК предупреждает о возможной приостановке работы паромной переправы.



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