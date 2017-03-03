Крымчан приглашают принять участие в опросе о ценах на продуты

Руководство Крыма опрашивает населения региона о действующих ценах на продукты питания. Крымчанам предлагают ответить на семь вопросов.

На официальном портале Правительства Республики Крым появился опрос «О действующих ценах на продукты питания». Целью опроса является изучения общественного мнения по вопросу действующих цен на продукты питания в крупных торговых сетях.

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В опрос вошло 7 вопросов, которые касаются мест, где жители Крыма осуществляют покупки продуктов питания, их ценовая политика и интерес к акциям.

Важно отметить, что многие крымчане сетуют на высокую стоимость продуктов питания, сравнительно с ценами материковой России. Данный опрос может продемонстрировать, какая часть жителей полуострова недовольны ценами в магазинах и на рынках.

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