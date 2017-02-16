Крымчан приглашают в проект федерального канала

Керчане могут стать участниками нового шоу-проекта под рабочим названием «Меняю жену», который совсем скоро выйдет на федеральном российском телеканале «Ю».

Все, наверное, помнят интересный телепроект, когда семейные пары менялись своими половинками и должны были пройти полный процесс адаптации. Российский телеканал «Ю» набирает участников в подобное реалити-шоу и приглашает принять участие семьи из Республики Крым.

Главным условием, как рассказали журналисты федерального телеканала, является наличие в семье детей. Возраст участников не должен превышать 40 лет, допускается гражданский брак. Отметим, что задача героев шоу-проекта прожить неделю с «чужой» женой\мужем, выполняя правила другой семьи.

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Телеканал практически набрал героев, среди которых есть и российские пары, проживающие заграницей. Пополнить ряды героев могут и крымчане, которых особо желают видеть организаторы шоу. Добавим, что за участие предлагают неплохой гонорар.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 89780366055 Виктория.

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