Жители Керчи со следующего года будут получать всего одно уведомление из Федеральной налоговой службы, в котором будут указаны сразу все реквизиты и суммы для уплаты налогов. Об этом стало известно из интервью руководителя УФНС России по Республике Крым Романа Наздрачёва «Крымской газете».

Все жители Крыма, и соответственно Керчи, с начала 2018 года будут получать единое уведомление из налоговой службы, в котором будет перечислены актуальные для гражданина налоги.

Например, если сейчас о необходимости уплатить налог на недвижимость, землю и транспортное средство приходят отдельные оповещения, то в следующем году они будут систематизированы в одно.

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«То есть схема работы примерно следующая: если налогоплательщик имеет несколько объектов недвижимости, он всё равно получит одно уведомление. Конечно, работы прибавится, но я думаю, что будет хороший результат», – отмечает Наздрачёв.

Напомним, что до 2018 года жители полуострова освобождены от уплаты земельного и имущественного налога.

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