Крымчанам повезёт с «бабьим летом»

На полуострове набирает обороты «молодое бабье лето». Об этом сегодня этом в прямом эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений ТИШКОВЕЦ. В начале недели антициклон будет оберегать жителей полуострова от ненастья. Сегодня ночью +11…+16, днем до +30. Температура воды в море в понедельник не опустится ниже 20-25 градусов тепла.



Во вторник, среду и четверг погода немного ухудшится. По словам синоптика, в тылу циклона пройдут краткие дожди и грозы. Ночью похолодает до +10…+15, днем будет от 19 до 24 градусов тепла. Евгений Тишковец отметил, что для «бабьего лета» небольшие похолодания в порядке вещей.

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Уже в пятницу в акваторию Чёрного моря придёт большой антициклон, захватив с собой хорошую погоду. Днём снова будут летние температуры: +24…+29. Такие погодные условия сохранятся до середины сентября. Как правило, период «бабьего лета» длится не более 5-7 суток. Синоптик подчеркнул, что жители большей части европейской территории России и Крыма будут ощущать бабье лето дольше обычного.

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