Крымчане еще на год освобождаются от уплаты имущественного и земельного налог. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Романа Наздрачаева.

В течении 2017 года жители Крыма освобождены от уплаты земельного налога и имущественного налога. Оплата этого сбора планируется на 2018 год.

Руководитель налоговой службы отметил, что в данный период осуществляется оценка кадастровой недвижимости региона.

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«Я надеюсь, что в этом году эта работа завершится, мы получим полную базу данных, со следующего года жители Крыма будут исправно платить земельный и имущественный налог», — добавил глава УФНС.

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