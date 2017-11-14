Крымчане помогут полиции поймать наркоторговцев

В Крыму стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Полицейские ждут помощи от неравнодушных крымчан в поисках наркоторговцев.

Межведомственная акция проводится на всероссийском уровне с 13 по 24 ноября. В Крыму данный проект проходит в четвертый раз. Его задача – вовлечение широкой общественности в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и антинаркотическая пропаганда.

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Позвонив по номеру горячей линии, крымчане смогут передать информацию о фактах незаконного оборота, а также немедицинского употребления наркотиков. В дни проведения акции телефонные «горячие линии» органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме.

Как подчеркнули в МВД по Республике Крым, ни одно обращение, полученное в рамках акции, не останется без внимания.

Горячая линия «Сообщи, где торгуют смертью!»: телефон (3652) 734-613 либо 102 (с мобильного 020).

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