За январь 2017 года в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым с вопросами и жалобами обратились 99 граждан. Как раннее сообщалось редакцией KerchINFO.com в 2017 году тарифы на коммунальные услуги значительно выросли.

Всё чаще и чаще, когда жители Крыма получают платежки за жилищно-коммунальные услуги: свет, воду, отопление у них возникает одно недоумение и возмущение. Им не понятно почему тарифы на обслуживание квартир и домов так растут, ведь вода горячее или чище не стала, дома какими были ветхими, такими и остались, батареи тоже не стали греть теплее, а денег с каждым годом за всё это хотят больше и больше.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увеличение цен на различные товары стали острой проблемой января 2017 года. Только за первый месяц этого года в Госкомцен РК поступило 99 жалоб о повышении тарифов. Обращения от граждан республики поступали в форме звонков на «горячую линию», письменных документов, обращений в электронную приёмную, и в виде личных жалоб в ходе приёма граждан руководством ГКЦТ РК.

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Проанализировав все поступившие вопросы и жалобы можно выявить самые волнующие крымчан темы. По прежнему очень острым остаётся вопрос о повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, по этому поводу от жителей республики поступило тридцать пять документов. Девятнадцать заявок поступило об увеличении стоимости тепла и восемнадцать — с жалобами на подорожание коммунальных услуг в целом. На повышение стоимости проезда в общественном транспорте и подорожание медицинских препаратов было зарегистрировано десять жалоб. По поводу увеличения платы за электроэнергию от крымчан поступило одиннадцать заявлений. По тарификации услуг утилизации коммунальных твёрдых отходов поступило два документа.

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Все остальные вопросы, не относящиеся к компетенции ГКЦТ РК, были перенаправлены в соответствующие исполнительные органы власти в соответствии с ч.3 ст.8 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Как видим, дела в Крыму, в частности и в Керчи с коммунальным хозяйством обстоят не очень. Тарифы на услуги растут с каждым годом, а их качество в большинстве случаев оставляет желать лучшего.

Остаётся только надеяться, что власти Крыма обратят свое внимание на острую проблему роста тарифов и пересмотрят её в пользу граждан, или хотя бы увеличат зарплаты крымчан, чтобы одно другое компенсировало.

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