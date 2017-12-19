Крымчане трое суток провели под землей и получили призы

На протяжении трех дней, с 15 по 17 декабря, в керченских Старокарантинских каменоломнях проходили городские соревнования по подземному ориентированию, в которых приняло участие более 150 человек.

На соревнованиях было выделено две основные трассы: детская – для ребят от 10 до 16 лет и взрослая, для категории 16+. Всего зарегистрировалось около 80 команд, состоявших из двух человек. Чтобы принять участие в ориентировании, в Керчь съехались профессионалы и любители со всего Крыма: присутствовали представители Симферополя, Севастополя, Ялты, Евпатории, Красноперекопска, Сак, самой Керчи и Феодосии, которая завоевала места во всех детских номинациях.

Как рассказал сайту КерчьИНФО руководитель спелестологического клуба «СКАЛА» Сергей Чернов, в этом году на соревнования пришло неожиданно много новых ребят. Это не могло не порадовать организаторов, ведь в нашем городе подобные соревнования проводились в далеких 80-х, и только в последние четыре года традицию начали возрождать.

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Этим же объясняют и не самые хорошие показатели среди керченских команд: «Если мы упустили этот момент – тяжелые времена, клуб распался, то в Феодосии все сохранили и каждый год так и проводят соревнования, поэтому феодосийские детки все подкованные», – пояснил Сергей. Однако на этом в Керчи останавливаться явно не будут и уже думают над тем, чтобы выйти на уровень городских соревнований.

Мероприятие было организовано Керченским спелестологическим клубом «СКАЛА», совместно с Крымским военно-патриотическим СТК «Набат» и ГБУ РК «Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотического воспитания». Во время проведения соревнований за безопасностью участников следили сотрудники МЧС. Также в организации материально помогли местные предприниматели: ИП Вадим Тарасенко и городской интернет-провайдер «АПЕКС-КРЫМ».

Результаты соревнований по подземному ориентированию

Взрослая трасса:

1 место – «Майонез» (Симферополь)

2 место – Skyline (Саки)

3 место – «1-РСМ» (Севастополь)

Детская трасса

Номинация до 12 лет:

1 место – «Феникс-1» (Феодосия)

2 место – «Кафа» (Феодосия)

3 место – «Пилоты» (Севастополь)

Номинация 12-14 лет:

1 место – «Драйв» (Керчь)

2 место – «Феникс-3» (Феодосия)

3 место – «Феникс-4» (Феодосия)

Номинация 14-16 лет:

1 место – «Ромашки» (Феодосия)

2 место – «Катана» (Севастополь)

3 место – «Феникс-5» (Феодосия)

По результатам соревнований все победители были награждены кубками, медалями и грамотами, а также полезными призами в виде туристического снаряжения.

Фото с форума «В Керчи»



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