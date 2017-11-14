Крымчане услышаны: в «Крымгазсети» снизили тарифы

С сегодняшнего дня снижаются тарифы на установку и замену бытовых счётчиков газа. Об этом стало известно в ходе встречи главы Крыма Сергея АКСЁНОВА с министром топлива и энергетики Республики Вадимом БЕЛИКОМ.

Сергей АКСЁНОВ в начале вместе со своими подчинёнными в ноябре проводил выездные приёмы граждан – объехав несколько регионов полуострова выяснилось, что жителей сильно беспокоит ситуация, касающаяся установки и замены газовых приборов учёта. Сергей АКСЁНОВ поручил тогда упростить работу, связанную с оформлением документов, подачей заявлений, прохождением техобслуживания в плане регламентации работы счётчиков и так далее.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим БЕЛИК отметил, что первые шаги уже сделаны – в соответствии с приказом ГУП РК «Крымгазсети» с 14 ноября все расценки на установку, замену бытовых счётчиков газа, а также на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования будут снижены на сумму, составляющую до 20% от текущей цены: «Например, стоимость установки бытового газового счётчики составляла 1370 рублей, теперь – 1099 рублей. Что касается замены бытовых газовых счётчиков: у жителей Крыма, у которых установлены ещё украинские счётчики, и они не внесены в российский реестр, есть возможность до 2021 года не заменять их. Никто из жителей отключен от снабжения не будет» – пояснил чиновник.

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Сергей АКСЁНОВ уточнил у министра топлива: «То есть сейчас нет никакой необходимости приходить в управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» и стоять в очереди. С этим был связан проблемный вопрос в Керчи. Проблема разрешена?». На что Владимир БЕЛИК ответил следующее: «Вопрос с очередями в Керчи разрешён. Всем жителям хочу сказать о том, что не нужно стоять в очереди. Замена счётчика – плановая процедура и есть возможность её произвести до 2021 года».

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Также он рассказал, что для тех жителей, которые не желают приходить в подразделения «Крымгазсети» и писать там заявление, во время снятия показаний счётчика контролёр возьмёт с жителя заявление на замену, проверку счётчика. Также на месте будет заключён договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. В дальнейшем приедет соответствующая служба и окажет услугу на дому. Эти регламенты нужно будет разработать до 1 декабря.

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