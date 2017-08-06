«Крымэнерго» предупреждает: осторожно, мошенники!

В Крыму участились случаи, когда некие посреднические фирмы предлагали свои услуги по присоединению к электрическим сетям сетям ГУП РК «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Подобные организации предлагают за дополнительную плату оказать услуги по ускорению процесса присоединения к электрическим сетям. Однако в ГУП РК «Крымэнерго» уверяют, что сроки присоединения остаются регламентированными и никакие компании не могут их ускорить.

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Подать заявку на подключение можно:

— лично в своем отделении обслуживания;

-по электронной почте, приложив пакет необходимых документов в электронном виде (vopros@krgo.energy.crimea.ru);

— с помощью интернет сервиса подачи заявки на технологическое присоединение на сайте ГУП РК «Крымэнерго» gup-krymenergo.crimea.ru.

Уважаемые крымчане, будьте бдительны и не верьте провокациям мошенников. При поступлении подобных обращений просим немедленно сообщить об этом в ГУП РК «Крымэнерго».

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