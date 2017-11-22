«Крымэнерго» профинансирует профессиональный футбол полуострова

Правительство Республики Крым договорилось с предприятием «Крымэнерго» о выделении 60 миллионов рублей Крымскому футбольному союзу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Республики Сергей АКСЁНОВ.

Подвижки в вопросе помощи профессиональным футбольным клубам Крыма начались после совещания в Крымском футбольном союзе (со специальным статусом), в котором приняла участие ПАРШИКОВА Наталья Владимировна – статс-секретарь — заместитель Министра спорта РФ. Деньги выделят на содержание клубов, обеспечение участие крымских команд в соревнованиях и так далее. По мнению Сергея Валерьевича на начальном этапе данного размера помощи будет достаточно, чтобы команды могли чувствовать себя уверенно.

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Глава Республики также выразил уверенность, что с «Крымэнерго» возьмут пример и другие государственные унитарные предприятия и будут поддерживать крымских футболистов: «Футбол Крыму нужен, наша молодёжь стремится им заниматься, и надо создавать необходимые для этого условия. Это касается всех государственных унитарных предприятий-монополистов. Предприятия «Черноморнефтегаз», «Крымгазсети», «Вода Крыма» и прочие также будут нести нагрузку по поводу спонсирования наших спортсменов».

Президент профессионального футбольного клуба «Океан» Олег КРИШТАЛЬ дал свой комментарий редакции сайта КерчьИНФО:

«Помощь оказана как нельзя вовремя, ведь не секрет, что финансовая составляющая содержания футбольных клубов и выплаты заработной платы на данный момент лежит только на Президентах клубов, которые в одиночку «вытащить» этот воз не могут. Спасибо Сергею Валерьевичу за то, что он обратил свое внимание на эту проблему. Надеюсь, что после этого профессиональный футбол в Крыму получит реальное развитие».

Напомним, что в 2015 году в Крыму был создан Крымский футбольный союз (со специальным статусом), который проводит единственный профессиональный турнир на полуострове – чемпионат Премьер лиги с участием восьми лучших команд полуострова. С начала проведения турнира в Премьер лиге участвует команда из Керчи – футбольный клуб «Океан», ставший в 2015 году победителем Кубка Крыма.

Сегодня, 22 ноября в 14:00 на стадионе имени 50-летия Октября состоится ответный матч 1/4 Кубка КФС с участием «Океана» и футбольного клуба «Евпатория». А 26 ноября в Феодосии керчане закроют осеннюю часть чемпионата матчем 13-го тура с местной «Кафой».

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