Все отключения света, которые в последнее время происходят по Крыму в целом, и в частности по Керчи — не плановые. Об этом сообщил директор УП «Крымэнерго» Виктор Плакида на встрече с Главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Директор «Крымэнерго» отметил, что в системе существует дефицит — 100 МВТ. Однако плановых отключений света предприяте не производит. Всему виной погодные условия.

«Электроэнергии будет достаточно в том случае, если мы разумно ею распорядимся. Что касается жалоб по отключению, непогода нам приносит определённые неприятности, но я еще раз заявляю, что мы не производим отключений», – комментирует Плакида.

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Напомним, что в последние два дня в Керчи участились случаи отключений электроэнергии. Многим жителям города приходилось проводить в темноте по несколько часов.

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