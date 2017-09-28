Крымская группа даст концерт на Керченской паромной переправе

Уже третий день тысячи людей ожидают возобновления движения паромов через Керченский пролив. Улучшение погодных условий ожидается лишь к субботе.
Для ожидающих организованы горячие обеды, напитки, оборудованы залы ожидания с комнатой матери и ребенка, медпунктами, системами кондиционирования, местами общественного питания, санитарными узлами и прочими условиями. Для поддержания морального духа и хорошего настроения на переправе планирует выступить крымская группа «Kooraga».
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«Идея возникла спонтанно, когда прочитали в новостях о том, что люди третьи сутки вынуждены находиться в плену сложившейся ситуации. Появилось большое желание поддержать людей», – рассказал редакции KerchINFO.com лидер группы Алексей Андриевский.
Свою идею ребята опубликовали в группе в социальных сетях, попросив откликнуться всех, кто может помочь организовать концерт. В результате одной из поклонниц группы удалось связать артистов с администрацией порта.
Ребята намерены исполнить лучшие хиты русского рока, чтобы скрасить время ожидания и поднять настроение людей, которые оказались в нелегкой ситуации.
«Будем жечь и разгонять тучи руками все ВМЕСТЕ!», – отмечают артисты.
Начало концерта в 14:00.
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