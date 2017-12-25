«Крымская кругосветка» Конюхова повысит туристический потенциал полуострова

Экспедиция Фёдора КОНЮХОВА по Крыму может «продвинуть» Республику в туристическом плане. Об этом сегодня в ходе заседании республиканского правительства сообщил Министр курортов и туризма полуострова Вадим ВОЛЧЕНКО.

По его словам, в Совете министров уже создаётся рабочая группа для организации «Крымской кругосветки», куда войдут, в частности, представители Крымского федерального университета, различных министерств и служб.

«Помимо научного, практического и познавательного смысла, экспедиция Конюхова в Крыму станет отличным информационным поводом международного уровня, который мы используем в продвижении Республики» – отметил министр.

В самой экспедиции, под руководством Фёдора КОНЮХОВА, будут участвовать специалисты и студенты в области экологии, зоологии, истории, археологии и журналисты.

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Напомним, организаторами путешествия по полуострову (которое намечено на май-июнь 2018 года) выступают Благотворительный фонд Федора Конюхова «Зеленая планета», Благотворительный фонд «Православный Крым» и Севастопольский государственный университет.

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