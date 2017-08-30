Крымская осень будет туристической

Среди россиян растет спрос на отдых в Крыму. Полуостров стал самым популярным направлением для авиапутешествий в августе.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму, спрос на авиабилеты в Крым продолжает расти. Так, в июле месяце он составил 6,6%, в августе уже 8,7%, а показатель забронированных авиабилетов в Крым по состоянию на сентябрь составил целых 9%.

«Популярность Крыма выросла и в сегменте организованного туризма. По данным группы компаний «Слетать.ру», доля поисковых запросов на туры в Крым среди всех внутренних направлений выросла с 64% в июле до 67% в августе. Доля запросов туров в Крым на сентябрь выросла до 67,5%», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Крым набирает популярность в качестве направления для семейного отдыха: 47,6% туристов предпочитают ездить на отдых в Крым с семьей и детьми.

Длительность крымского отпуска для российских туристов колеблется от 10 дней до 3 недель.

Всего в Крыму этим летом отдохнуло более 3,7 млн туристов из России.

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