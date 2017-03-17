«Крымская весна» показала кто есть кто, открыла настоящие лица и представила героев нового времени.

Несмотря на всю серьезность ситуации, я вспоминаю это время с добротой. Благодаря этим событиям исполнилась моя главная мечта — возвращение домой, на Родину, нашлись новые хорошие люди и открылись настоящие лица «друзей». Может я наивна, но продолжаю верить в то, что все в нашей жизни только к лучшему.

Керчь стала первым городом, который отреагировал на происходящее в Киеве. 22 февраля, казалось, все население вышло на центральную площадь в протест украинскому настроению. А 23 февраля 2014 года я была свидетелем водружения первого российского флага в Крыму — триколор развивался около здания исполкома. Тогда и был запущен механизм. С тех пор Керчь стала единым целым — ополчением. На улицах круглосуточно дежурили активисты, около памятника Ленину стояла охрана, а под воинскими частями появились первые Вежливые. Именно они — символ нашей веры в Победу, символ мужества. стойкости и силы.

Дальше все было, как в фильме. Шаг за шагом Крым, как непобедимый корабль, приближался к берегам родного берега России. Референдум был важным событием для всех, ведь каждый голос — решающий. С раннего утра (до открытия избирательных участков) от мала до велика выстраивались в очередь, чтобы скорее поставить ту галочку. Люди боялись провокаций, нападений, но все равно шли тысячами. Трогательным были моменты встречи под участками ополченцев и ветеранов войны. Старики с медалями кланялись молодым, со слезами говорили спасибо… Тихо повторяя: «Дома и умирать не страшно…».

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18 марта историческое решение о воссоединении керчане слушали со слезами на глазах, радости, восторга — не было предела. В момент подписания город замер, даже машины на улицах останавливались.. Никто не хотел пропустить главное объявление о нашей Победе, о возвращении домой. А после на улицах друг друга поздравляли, вокруг запестрили триколоры, сигналили машины…

С самого начала и весь переходный период я была в строю СМИ, а параллельно старалась хоть чем-то помочь ополченцам, активистам. Горжусь, что причастна в новому витку истории — современной истории! Мы стояли спина к спине — весь Крым, и отступать нельзя. За поддержку, помощь и своевременные принятия решений спасибо Путину и Аксенову!

Мы дома, друзья! С праздником!



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