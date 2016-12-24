Юные акробаты Крыма съехались в Керчи, чтобы продемонстрировать свои способности. Состоялось открытое первенство города Керчи по спортивной акробатике.

Организаторами мероприятия выступили ДЮКФП Керчи в лице директора Жмака Олега Станиславовича при содействии отдела по вопросам молодежной политики и спорта города. Необходимо отметить, что подобных соревнования не проводилось в Керчи почти 15 лет.

Теперь это стало возможным после реконструкции силами ДЮКФП зала в СК «Судостроитель».

«В течении 15 лет в нашем городе не проводилось открытое первенство по акробатике, и вот сейчас мы решили их провести. Должны были приехать команды из Севастополя, но по причине карантина этого сделать не удалось», — рассказала тренер Мальченко Мария.

В соревнованиях приняли участие 52 человека в возрасте от 6 и до 16 лет. О результатах первенства вы узнаете в следующих публикациях KerchINFO.com.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

