Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осуществляет проверку деятельности государственного предприятия «Крымские морские порты». Об этом сообщает пресс-центр крымского управления ФАС.

Согласно сообщению, ведомство намерено проверить законность и обоснованность экономической деятельности предприятия.

Также в службе напомнили, что провести проверку решили из-за обнаружения фактов передачи ГУП РК «Крымские морские порты» в аренду ООО «Морская Дирекция» имущества, которое находилось на балансе государства без конкурса на право заключения договора аренды. Переход права пользования госимуществом был осуществлен в границах договора оказания услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.

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Следовательно, ввиду указанных событий, действий ГУП РК «Крымские морские порты» может недополучать прибыль. А это, в свою очередь, приводит к увеличению тарифов на услуги портов.

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