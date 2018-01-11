Игорь Чистяков – руководитель, который остановил банкротство ГУП «Крымские морские порты»

Если посмотреть статистику предприятия в 2014 году «убыточность» составляла 14 миллионов рублей, в 2015 году — 242 миллиона рублей, в 2016 году – 405 миллионов рублей, а вот в конце 2017 года – 93 миллиона рублей. Такое улучшение дел связывают с деятельностью нового руководителя предприятия.

Бывшего директора Судоремонтного завода «Южный» Игоря ЧИСТЯКОВА назначили начальником «Крымских морских портов» прошлой весной. За 8 месяцев работы ему удалось помимо сокращения убытка предприятия погасить налоговую задолженность. Сам он отмечает, что в 2017 году коллектив «Крымских морских портов» совершил настоящий прорыв и полностью стабилизировали работу предприятия.

Финансовую ситуацию «Крымских морских портов» удалось стабилизировать несколькими способами:

июль 2017 года – ставка для Морской дирекции (за пользование инфраструктурой предприятия «Крымские морские порты») повышена с 1,1% до 3% от суммы проданных билетов

октябрь 2017 года – в порту Керчь появился новый паром «Нина Малкова» (перевозит как пассажиров, так и легковые и грузовые автомобили). Ожидаемый доход от судна – около 4 000 000 рублей.

заключен договор на фрахтовку пескодобывающего судна в районе Евпаторию. Ожидаемый объём от добычи песка – 24–40 тыс. тонн в месяц.

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Что говорят чиновники по поводу рентабельности морских перевозок?

«Вариант дальнейшего использования этих портов в связи с тем, что откроется наша гордость — Керченский мост, и мы понимаем, что основной поток грузов все-таки пойдет по этому транспортному переходу, для нас есть неопределённость. Сегодня ни один инвестор не может обеспечить грузооборота».

май 2017 Вице-премьер Республики Крым Виталий НАХЛУПИН

«Начиная с октября 2015 года, со сменой руководства ГУПа, «Крымские порты» планомерно «идут ко дну», причем политика Минтранса Крыма во главе с бывшим министром Безсаловым, этому печальному процессу лишь способствовала. Благодаря личному вмешательству в ситуацию в марте этого года Главы Республики, процесс массовых сокращений портовиков был приостановлен, но отсутствие грамотной, взвешенной стратегии сохранения и развития крымских морских портов привело к тому, что на сегодняшний день предприятие имеет все признаки банкротства».

депутат Керчи Ирина ЧЕРНЕНКО

Однако, руководитель предприятия уверен, что 2018 год будет для Крымских морских портов ещё более доходный и стабильный: «Мы с большой надеждой смотрим на этот год» – подчёркивает Игорь ЧИСТЯКОВ.



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