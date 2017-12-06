Крымские отцы-одиночки получат материнский капитал

Президентом России подписан закон о выплате капитала крымским отцам-одиночкам за украинский период. До принятия нового законопроекта родитель, проживающий на территории Крыма и Севастополя не мог получить государственные выплаты.

Согласно новой форме закона, в случае смерти матери ребенка, родившегося или усыновленного в период с 1 января 2007 года по 14 марта 2014 года, право на получение материнского капитала переходит к отцу ребенка.

Читайте:5 миллионов семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

Ранее право на получение государственных выплат для такой категории крымчан не могло быть реализовано. Дело в том, что если женщина умерла или была объявлена умершей до 18 марта 2014 года она являлась гражданкой Украины.

Разработку данного законопроекта рассмотрели еще в июне этого года. Инициатором разработки стала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

