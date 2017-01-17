Минкульт РК приступил к воплощению в жизнь обновлённой модели по благоустройству пляжных территории республики. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети, подводя итоги встречи с министром курортов и туризма РК Сергеем Стрельбицким.

Сергей Аксенов отметил, что соответствующее ведомство уже приступило к реализации новой модели благоустройства пляжных территорий согласно улучшенным методическим рекомендациям.

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«Ведётся активная работа по открытию пляжей для общественности. Все пляжи, кроме лечебных и детских, будут общедоступными как для крымчан, так и для туристов», — отмечает чиновник.

Также Аксенов сообщил, что продолжается создание интерактивной карты пляжей, что усилит народный контроль за состоянием данных территорий.

«При этом должны быть определены ответственные за каждый конкретный пляж. Правительство Республики Крым должно знать, когда необходимо награждать в случае успешно выполненной работы, а к кому, соответственно, применять административные меры», — информирует глава РК.

Однако следует отметить, что создание выше упомянутой интерактивной карты пляжей должно было завершиться до окончания 2016 года.

Напомним, что в ходе пляжного сезона в Керчи в 2016 году были открыты лишь некоторые из существующих в городе пляжей, а именно: пляж санатория «Москва-Крым», водная станция на набережной, городской пляж, Героевский пляж и пляж по ул. Московская. Однако в Керчи существует намного больше пляжных территорий, но для полноценного отдыха они не подходят по причине отсутствия необходимых норм.

Насколько тщательно руководство Крыма проведет подготовку к новому пляжному сезону и будут ли приведены в порядок заброшенные пляжи Керчи мы увидим уже летом.

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