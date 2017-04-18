Крымские пляжи очищают: повезёт ли Керчи

В Крыму официально стартовал сезон уборки дна береговой линии пляжей региона. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по РК.

В рамках масштабной подготовки к курортному сезону в Крыму начали уборочные работы дна пляжей в регионе. Сотрудниками аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» обследовано 63 пляжа по всему Крыму. Это приблизительно 250 тысяч квадратных метров береговой линии. Из них 35 частных, 10 – республиканских, 10 – санаторно-курортных, 7 — федерального и 1 муниципального значения.

В ходе работ с морского дна были извлечены фрагменты арматуры, фрагменты металлических конструкций, ржавое железо, битое стекло и большое количество мусора.

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Для того, чтобы тщательно исследовать дно в границах заплыва, водолазы-спасатели разведывают территорию на глубинах до 9 метров. Для этого у сотрудников службы «Крым-СПАС» имеется современное оборудование и необходимая техника.

«Открытие пляжа без разрешения на его эксплуатацию, выданного уполномоченным должностным лицом, запрещается», — акцентирует начальник ГУ МЧС России по РК Сергей Шахов.

Следует отметить, что в Керчи существует всего несколько пляжей, предназначенных для отдыха. Однако, учитывая, что город расположен на пересечении двух морей, в его границах и за пределами расположено большое количество неблагоустроенных пляжей. Если их возьмут под свой контроль власти города, это позволит разгрузить основные пляжи и привлечь туристов.



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