Крымские предприятия помогают строить Керченский мост

Объем заказов, размещенных на предприятиях республики Крым в интересах стройки в Керченском проливе, достиг 3,15 млрд рублей и продолжает расти. За первый год строительства основная кооперация в целом сформирована: в нее вошли более 180 компаний со всей России. Еще несколько тысяч предприятий среднего и малого бизнеса вовлечены в обеспечение проекта опосредованно.

«Предприятия Крымского полуострова, участвующие в строительстве объекта, выходят на расчетные параметры. Сегодня мы можем говорить о том, что объем заказов, размещенных на предприятиях Крыма, превысил 3 млрд рублей. Это и создание плавсистемы для перевозки арок, и изготовление металлоконструкций, и поставки инертных материалов, и контракты по обеспечению жизнедеятельности стройки», — рассказал директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

В проект вовлечены в разной степени более 150 крупных, средних и малых субъектов предпринимательской деятельности Крыма. С началом строительства несколько компаний, зарегистрированных в Центральной России, открыли на полуострове обособленные подразделения. Их налоговые отчисления в бюджеты республики и города Керчь составили уже более 100 млн рублей.

Один из крупнейших заказов мостостроителей в Крыму выполняет «Севморзавод». Старейшее градообразующее предприятие Севастополя с июня 2016 года работает над созданием плавучей системы, которая доставит арки Крымского моста с керченской технологической площадки к месту монтажа – на фарватерные опоры в Керченском проливе. Проектировщик плавсистемы – севастопольское ЦКБ «Коралл».

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«Это первый государственный заказ, который позволил нам на стартовом этапе возрождения верфи загрузить производственные мощности. Под этот проект мы увеличили штат на 200 человек. Постарались максимально привлечь опытные кадры, в том числе тех заводчан, кто работал еще в советское время, для того, чтобы они могли передать молодежи опыт, знания и традиции Севастопольского морского завода, — говорит Игорь Дрей, директор филиала «Севморзавод» АО «ЦС «Звездочка». – Исполнение контракта идет в соответствии с планом-графиком».

Комплекс, который создают севастопольские кораблестроители, — это четыре стальных понтона, объединенных в плавучие опоры по типу катамаранов. Они снабжены специальными механизмами и системами, которые обеспечат не только поочередную доставку арок к фарватеру, но и подъем в проектное положение сначала железнодорожной арки весом почти 6 тысяч тонн, а затем автодорожной — весом более 4 тысяч тонн. В результате сложнейшей технологической операции арочные пролеты поднимутся на высоту 35 метров над уровнем моря.

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Еще один судостроительный завод – керченский «Залив» – начал подготовку к участию в проекте Крымского моста еще в конце 2014 года. Для того, чтобы претендовать на заказ в рамках стройки, завод оснастили необходимым технологическим оборудованием, была проведена специальная аттестация персонала и технологии сварки, реконструирован блок корпусных цехов, предназначенный для изготовления мостовых металлоконструкций.

«Конечно, это престижно: нам, жителям Керчи, хотелось внести свой вклад в строительство Крымского моста, — рассказал гендиректор завода «Залив» Андрей Жердев. – Но это и экономика, это финансы, которые оседают в зарплатах наших рабочих, это увеличение объема производства, новые технологии изготовления, новые лицензии. Это экономически интересно: вложиться в развитие завода и знать: да, «Залив» участвует в восстановлении Крыма, в увеличении его благосостояния».

На данный момент завод взял на себя изготовление металлоконструкций пролетных строений автодорожного моста общим весом 500 тонн. Ведутся переговоры о новых заказах в интересах мостостроителей.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»



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