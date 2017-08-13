Крымские спасатели работают в режиме «Повышенная готовность»

МЧС Крыма работают в режиме «Повышенная готовность». Такое решение было принято в связи с аномальными погодными условиями на полуострове.
На территории Крыма продолжает действовать высокий класс пожарной опасности, а температура воздуха достигает рекордных отметок.
Как передает Крыминформ, сегодня, 13 августа, ожидается температура до 38 градусов по Цельсию.
В связи с этим для предупреждения возникновения и развития ЧС МЧС Республики Крым переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».
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На данный момент крымские спасатели работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий от пожаров на открытых территориях и в экосистемах республики. Осуществляется контроль за оперативной обстановкой, связанной с возгораниями.
МЧС Крыма призывает жителей республики быть осторожными и внимательными к себе и окружающим.
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