Крымские спасатели работают в режиме «Повышенная готовность»

МЧС Крыма работают в режиме «Повышенная готовность». Такое решение было принято в связи с аномальными погодными условиями на полуострове.

На территории Крыма продолжает действовать высокий класс пожарной опасности, а температура воздуха достигает рекордных отметок.

Как передает Крыминформ, сегодня, 13 августа, ожидается температура до 38 градусов по Цельсию.

В связи с этим для предупреждения возникновения и развития ЧС МЧС Республики Крым переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

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На данный момент крымские спасатели работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий от пожаров на открытых территориях и в экосистемах республики. Осуществляется контроль за оперативной обстановкой, связанной с возгораниями.

МЧС Крыма призывает жителей республики быть осторожными и внимательными к себе и окружающим.

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