Крымские власти готовятся к предстоящим президентским выборам

В 2018 году на всей территории Российской Федерации пройдут президентские выборы. На данный момент крымские власти находятся в активной стадии подготовки к государственному событию.

Как сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий ПОЛОНСКИЙ в ходе первого заседания Межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, предстоящие президентские выборы в Республике Крым пройдут на должном уровне. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

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На данный момент работа по реализации выборов Президента РФ находится в активной фазе: обсуждаются вопросы взаимодействия с избирательными комиссиями и органами власти Республики.

Также проводится работа по информированию граждан о местах и времени проведения выборов. Предполагаемая дата – 18 марта 2018 года.

«Задач очень много, но все направлено на обеспечение и доступность гарантированного Конституцией избирательного права и на то, чтобы любой гражданин в Крыму мог это право реализовать», — рассказал вице-премьер.

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