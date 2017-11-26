Крымские юристы будут оспаривать санкции против полуострова

На данный момент начата активная работа по оспариванию санкций. Планируется, что первые иски будут поданы уже в следующем году. Об этом пишет издание РИА Новости Крым.



Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр МОЛОХОВ рассказывает, что борьба с санкциями против Крыма будет вестись на европейском уровне.

«Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем», – комментирует эксперт журналистам РИА Новости Крым.

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Работа ведется сразу в нескольких направлениях, первое из которых – оспаривание индивидуальных и персональных санкций. Второе направление – борьба с санкциями против всей Республики Крым.

«Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен», — добавляет Александр МОЛОХОВ.



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