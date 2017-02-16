Крымские заводы обеспечат «Тавриду» инертными материалами

Полуостров обеспечит «Тавриду» инертными материалами на 80-85%. Такая доля местных ресурсов значительно снизит финансовые затраты и ощутимо сократит необходимость в привозных стройматериалах. Об этом рассказал глава Службы автомобильных дорог Республики Алексей Сафронов.

Стало известно, что с материковой части России будет поставляться только 15-20% строительных материалов. Большую часть ресурсов 80-85% для возведения будущей трассы предоставят крымские заводы. На сегодня некоторые заводы полуострова уже получили начальные заказы на изготовление конструкций для трассы «Таврида». Уже даже утверждён график поставки материалов, согласованный с заводами, которые произведут конструкции для возведения трассы.

Инертные ресурсы полуострова также будут употребляться при укладке дорожного полотна и в щебёночно-песочной смеси. Согласно договору, подписанному в январе, подрядчику АО «ВАД» отдадут в использование новые месторождения для возведения будущей трассы. Сегодня уже определено около десяти месторождений, которые отведутся под эксплуатацию компании АО«ВАД».

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Напомним, что ранее бывший глава Службы автомобильных дорог Игорь Кравченко заявлял о том, что часть привозных инертных ресурсов для строительства будущей федеральной трассы «Таврида» составит около 60%. Было принято решение, что с материка, будут поставляться стройматериалы для строительства всех слоёв асфальтобетона, в частности железобетонные и металлоконструкции. Такое значительное уменьшение объёма удалось добиться благодаря техническим решениям, которые принял заказчик, чтобы удешевить затраты на возведение.

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