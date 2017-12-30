Крымский бизнес освобожден от плановых прокурорских проверок до 2019 года

Согласно указу президента России Владимира ПУТИНА, крымский бизнес освобожден от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Об этом сообщает Крыминформ.



Несмотря на то, что ранее законодательством было установлено, что плановые проверки при осуществлении государственного, муниципального контроля за соблюдением обязательных требований юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями) и индивидуальными предпринимателями на территории Крыма не проводятся до 1 января 2018 года, в 2017 году почти половина прокурорских проверок крымского бизнеса не были согласованы.

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Так, на данный момент, Владимир ПУТИН утвердил внесение изменений в федеральный закон о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

Согласно нововведениям, крымские предприниматели и юридические лица освобождаются от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Настоящий закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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