Крымский депутат предложил продлить летние каникулы до октября

У одного из крымских депутатов появилась идея продлить летние каникулы до октября. Что, правда, должно будет компенсироваться учебой в мае и июне.
С предложением продлить каникулы выступил ялтинский депутатЛери СВАНИДЗЕ. Мотивировал он такое предложение тем, что в сентябре в Крыму идет сбор урожая, и дети могут лишний месяц наслаждаться крымскими фруктами и овощами, – передает КИА.
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Данное заявление депутат сделал в ходе круглого стола «Крымского журнала» в рамках фестиваля «Книжные аллеи» под патронатом Министерства информации и связи РК, который стартовал одновременно с фестивалем «Великое русское слово». По его словам, компенсировать лишний месяц каникул дети должны учебой в мае и июне.
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