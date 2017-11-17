Крымский футбол: по чьим правилам будем играть?

Крым стал заложником политической ситуации, сложившейся после событий Крымской весны. Реалии полуострова сказываются на всех сферах жизни крымчан. Спорт, и футбол в частности, не стал исключением. Все попытки профессионального футбола Крыма «вырваться» из тисков блокады пока ни к ему не привели.

Радужные перспективы участия в футбольных чемпионатах России сменились для крымских клубов не менее радужными перспективами участия в еврокубках. Первым шагом на пути к возрождению крымского футбола стало создание Крымского футбольного союза (со специальным статусом), который организовал представительный турнир – Премьер лигу. Оптимизма добавило признание вновь созданной структуры Европейской Федерацией футбольных ассоциаций (УЕФА). Казалось бы, впереди у крымского футбола – безоблачное будущее, до которого осталось сделать всего несколько шагов.

Однако, действительность оказалась намного прозаичнее. Поддержка УЕФА уже третий год продолжается только на словах, не давая никаких дивидендов ни для местных футболистов, которые на данный момент не имеют возможности играть в других командах, кроме крымских, ни для футбольных клубов Крыма, зажатых в тиски санкций и вежливого молчания УЕФА.

Читайте: Детская Академия ФК «Океан»: готовим будущих чемпионов

Третий год проведения Крымского футбольного чемпионата Премьер лиги показал, что футбол в Крыму медленно умирает. Целевого финансирования Российской Федерации хватает только на самые необходимые траты для проведения чемпионата, а клубы из-за отсутствия спонсоров и государственной поддержки медленно опускаются за черту банкротства.

Выходом из этой ситуации могла бы стать программа по государственной поддержке клубов на уровне Республики и города Севастополя, но как же быть с правилами УЕФА, которые запрещают вмешательство государства в футбольные процессы на любом уровне?

В Севастополе этот вопрос решили радикально. Чиновники от спорта решили не «убивать» свой футбольный клуб – ФК «Севастополь» и на официальном уровне «пробивают» создание некоммерческой организации «Футбольный клуб “Севастополь» для того, чтобы оставить клуб на плаву.

Примерно 150 000 000 рублей – в такую сумму оценивают чиновники судьбу своего профессионального клуба. Но какая судьба ждет другие футбольные клубы Крыма, которые в той или иной степени все глубже опускаются в финансовую трясину?

Читайте: «Евпатория» – «Океан»: противостояние с продолжением

Редакция сайта КерчьИНФО узнала мнение Президента ФК «Океан» (Керчь) по этому вопросу

Олег КРИШТАЛЬ: «Я положительно оцениваю решение Правительства Севастополя о поддержке футбольного клуба «Севастополь». Уже три года без чьей-то помощи Президенты клубов на своих плечах «держат» профессиональный футбол Крыма. Теперь нужны подобные программы поддержки для других крымских клубов. Если они не появятся в ближайшее время, то в 2018 году играть в футбол в Крыму будет просто некому.

Стоит также высоко оценить и работу КФС по легализации футбольного статуса Крыма, но, к сожалению, от УЕФА мы так и не дождались конкретных шагов по поддержке футболистов и клубов».

Чиновники и спортивные функционеры Крыма не закрывают глаза на имеющуюся проблему. Сегодня, 17 ноября в штаб-квартире Крымского футбольного союза состоится совещание, по вопросам финансирования профессиональных футбольных клубов Крыма. В совещании примут участие статс-секретарь — заместитель Министра спорта РФ ПАРШИКОВА Наталья Владимировна, Президент Крымского футбольного союза (со специальным статусом) ВЕТОХА Юрий Александрович, члены Президиума КФС.

Напомним, что при создании Крымского футбольного союза на первом совещании под руководством Сергея Валерьевича АКСЕНОВА с участием Президентов клубов и глав городских администрации было принято решение о посильном участии Республики Крым, предприятий города в становлении профессионального футбола на полуострове.

Читайте: Керченские власти взялись за восстановление городских стадионов

Редакция сайта КерчьИНФО хочет отметить, что в Керчи, благодаря некоммерческой организации, которой является наш футбольный клуб «Океан», произошли явные изменения к лучшему как в спортивной инфраструктуре, так и в развитии города в целом. Трудно представить себе чемпионат Крыма без Керчи, которая в 2015 году стала обладателем футбольного Кубка. А сейчас в детском футбольном клубе «Океанчик» занимается спортом более 250 детей в возрасте от 3 до 6 лет, открылась детская академия ФК «Океан», где будут тренироваться дети старшего возраста. Доход от проведения футбольных матчей с участием лучших футбольных клубов Крыма получает городской стадион, который уже второй год как меняется к лучшему: отремонтировано основное поле, реконструированы раздевалки и туалеты, идет монтаж синтетического покрытия на запасном поле, которое больше 25 лет находилось в забвении.

Оставить без поддержки самый популярный вид спорта в такой ситуации будет просто преступлением.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

