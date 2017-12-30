Крымский мост «не дает покоя» Украине

Представители Украины продолжают публично обсуждать вопросы, связанные со строительством транспортного перехода через Керченский пролив. На этот раз свое мнение о «Стройке века» высказал украинский военный.



В беседе с журналистами издания «Главред» украинский генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь РОМАНЕНКО заявил, что Крымский мост является уязвимым с военной точки зрения. Как считает военнослужащий, сооружение недостаточно защищено от авиации, а также ракет наземного и морского базирования.

На такое провокационное заявление представителя украинской стороны последовал незамедлительный ответ из России.

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Так, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий ШВЫТКИН посоветовал украинским военным не интересоваться защищенностью Крымского моста, а уделить внимание проблемам внутри собственной страны. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», – цитирует телеканал RT депутата.

Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КЛИНЦЕВИЧ назвал «детским лепетом» слова главы Генштаба ВС Украины Игоря РОМАНЕНКО. Первый зампред отметил, что это «разговор не совсем адекватного генерала, который не осознает возможных последствий таких опасных заявлений».

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