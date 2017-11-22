«Крымский мост» опережает «Керченский»

На сайте #НАЗОВИМОСТ неделю назад было запущено голосование по определению названия моста в Крым. Не смотря на то, что многие привыкли называть его Керченским, с первого дня лидирует «Крымский мост».

Как только стартовало голосование, люди из разных регионов страны стали принимать в нем участие. Так, например, самыми активными регионами стали Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Крым. Согласно официальной информации от представителей сайта #НАЗОВИМОСТ, на данный момент около 80 тысяч человек приняли участие в голосовании. С большим отрывом лидирует название «Крымский мост».

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В социальных сетях многие керчане поддержали название созвучное городу-герою:

«Может тогда и Керченский пролив переименуют? Крымский мост уже есть один – в Москве»,- комментировали пользователи социальных сетей.

Однако, были мнения, где люди отмечали, что мост должен быть Крымским. Глава керченской Администрации Сергей БРОЗДИН, также высказал свое видение о названии моста:

«Здесь у меня присутствуют смешанные чувства: как керчанин я хочу, что бы мост назывался Керченский, но реально понимаю, что это больше, чем мостовое сооружение и оно несет совершенно другой смысл. Мост является связующим звеном между Крымом и Россией и, безусловно, так как это связывает весь Крым и всю Россию, то, как человек, который живет в Крыму, я хочу, что бы мост назывался Крымским», – такое мнение высказал глава Керчи в выпуске авторских новостей.

Не смотря на то, что всего вариантов для имени моста 8, в социальной сети люди разделились на два лагеря. Одни утверждают, что транспортный переход на полуостров должен называться так же, как и пролив. Другие отмечают, что мост значим не только для керчан, но и для всего Крыма.

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Ранее мы писали о том, что на сервисе Google Maps уже обозначен будущий мост. Даже на карте он имел 2 названия – со стороны материка «Керченский», а от берега полуострова «Крымский»

Итоги голосования будут известны уже 16 декабря этого года. И судя по сегодняшней ситуации, скорее всего победу одержит имя «Крымский мост».

Подводя итоги новостей о названии моста в Крым, с уверенностью можно сказать лишь одно – вне зависимости от того, как проголосует вся Россия, для многих жителей нашего города он всегда будет Керченским мостом.



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