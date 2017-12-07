Крымский мост получил национальную премию

Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». Экспертное сообщество второй год подряд оценило информационное сопровождение стройки как «Лучшую PR-активность». Отдельно жюри Премии отметило участников морской операции по установке арок Крымского моста.

Стройка в Керченском проливе в 2017 году прошла пиковый период: завершается сооружение свайных оснований, готовы все опоры автодорожной части моста, в высокой степени готовности – мостовое полотно под автодорогу, активно идут работы по строительству железнодорожной части, проведена операция по транспортировке и подъему в проектное положение арочных пролетов. В реализации проекта участвуют сотни высококлассных инженеров и тысячи рядовых строителей со всей страны. К строительству привлечено внимание не только российских региональных и федеральных журналистов, но и ведущих иностранных СМИ.

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Максимальная доступность информации о ходе реализации проекта остается ключевой задачей Информационного центра «Крымский мост» и государственного заказчика строительства – ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства. Узнать все новости о стройке можно на сайте проекта most.life и в официальных аккаунтах в соцсетях.

За минувший год только в рамках пресс-туров на объекте побывало более 500 журналистов, обеспечена работа в постоянном режиме съемочных групп документалистов. Проект представлен на Петербургском международном форуме, при поддержке Информационного центра проведена выставка в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи, организована фотовыставка на Арбате и выставка в московском ГУМе. В 2017 году организован и проведен конкурс песен и стихов, посвященных Крымского мосту. За два месяца поступило и было обработано около 2,5 тысяч работ из почти 600 населенных пунктов России и других стран. Разработана и опубликована на сайте проекта детская раскраска про Крымский мост со стихами поэта и писателя Андрея Усачева. Выпущена лимитированная серия билетов с изображением арок моста для метрополитена в Москве.

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Работа пресс-службы стройки ведется в режиме, аналогичном режиму самого строительства: вне зависимости от погоды, без выходных. В период установки арок Крымского моста на фарватерные опоры сотрудники пресс-службы круглосуточно предоставляли информацию, фото- и видеоматериалы широкому кругу СМИ, обеспечили работу в периметре стройки и вне ее более чем 150 журналистам и документалистам.

Операция по установке арочных пролетов Крымского моста стала уникальной в практике мостостроения. Столь габаритные мостовые конструкции транспортировались по морю и монтировались с воды впервые. На установку железнодорожной арки ушло 66 часов, автодорожной – 54 часа, что в обоих случаях позволило открыть судоходство по Керчь-Еникальскому каналу досрочно. Операция, объединившая сотни профессионалов, стала не только кульминацией строительства Крымского моста, но и создала уникальную базу для проектирования подобных объектов в будущем.

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Жюри Национальной премии «Формула движения» отметило отдельными дипломами работу моряков и мостовиков, успешно осуществивших столь сложный комплекс работ.

Справка

Премия «Формула движения» учреждена в 2014 году Общественным советом Минтранса России, проводится в этом году в 4-й раз. Премия призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы. В состав жюри Премии входят представители отраслевых организаций, руководители научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, инвестиционных и консалтинговых компаний.



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