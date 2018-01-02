Крымский мост сегодня. Первые фото от КерчьИНФО в 2018 году

Вот и наступил 2018 год. Год, когда в эксплуатацию будет сдана автомобильная часть Крымского моста, и первые транспортные средства двинутся по переходу, соединяющему полуостров Крым и материковую Россию. Журналисты КерчьИНФО решили отправиться на мыс Ак-Бурун и посмотреть, что происходит на строительной площадке моста в новом 2018 году.

Несмотря на то, что большая часть мостостроителей отправились по домам в небольшие новогодние отпуска, на строительных площадках остались дежурные, которые занимаются поддержанием функционирования всех систем и проводят некоторые работы.

Согласно личным наблюдениям, объем и интенсивность производящихся работ меньше будничных, но, тем не менее, стройка не «стоит».

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Заметим, что посещение смотровой площадки, с которой можно наблюдать за возведением моста в Крым, – довольно популярное развлечение в эти праздничные дни. Здесь собралось много автомобилей и любопытствующих – всех интересует «Стройка века».

В сети же наиболее обсуждаемой темой остается вопрос о том, будет ли построен съезд с Крымского моста в Керчи.

Крымский мост сегодня. Актуальные фото 2 января 2018 года

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