Крымский мост сегодня: путешествие на мыс Ак-Бурун (фото и видео)

Журналисты КерчьИНФО уже традиционно каждую неделю делают свежие фотографии Крымского моста с мыса Ак-Бурун. Раньше мы показывали своим читателям только красивые кадры с уникального ракурса. Сегодня мы решили показать весь наш путь и дорогу по крепости «Керчь».

Вдохновленные небольшим путешествием к площадке строительства авто и ж/д подходов к трассе Таврида, команда КерчьИНФО отправилась уже по привычному пути за кадрами «стройки века». В этот раз мы решили показать на видео дорогу к мысу Ак-Бурун до главных ворот Крепости «Керчь» и по территории заповедной зоны.

Первым препятствием на нашем пути становится крутой подъем в районе строительства первого участка автоподходов к Крымскому мосту. После Нового года эту дорогу немного разровняли. Сотрудники музея-заповедника рассказывают, что во время новогодних каникул было много посетителей.

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Далее мы проезжаем мимо опустевших домов для переселенцев, справа видим строительную площадку автоподходов. Уже по дороге к Крепости, между холмами, мы видим ТП «Керчь».

На видео вы посмотрите удивительную дорогу по территории Крепости – от ворот и до края мыса Ак-Бурун. Здесь открывается невероятно красивый вид на Керченский мост.

Первым объектом внимания всегда были и будут белоснежные арки на фарватере. Автомобильная уже соединила берега материка и полуострова. Железнодорожная все еще ждет своей очереди.

Работа по возведению железнодорожной части Крымского моста набирает обороты. Между керченским берегом и фарватером видны опоры и миксы для стапеля.

Сегодня погода выдалась очень ветреной. Возможно поэтому не наблюдается активного движения мостостроителей на площадке.

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