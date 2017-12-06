Крымский мост со стороны Керчи начнут асфальтировать в следующем году

К асфальтировке части Крымского моста со стороны Керчи приступят в следующем году. Двухслойный асфальт уже уложен на трёх участках моста с Таманской стороны. Об этом сообщил заместитель начальника Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат ТУРСУНБЕКОВ.

Специалист подробно разъяснил, какие участки уже заасфальтированы: «В основном нижние и верхние слои асфальтобетонного покрытия уже есть на участке №4, на участке №2 (это коса Тузла – прим.ред) и на первом участке. Асфальтобетонное покрытие устроено только с этой стороны. С той стороны к асфальтобетонным работам ещё не приступали. Поскольку там у нас большой седьмой участок, который мы надвигаем, стыкуемся с шестым, после этого нужно будет опустить на опорные части деф. швы и подготовиться. Ну, и, соответственно, участки сопряжения, там у нас участки насыпи, как раз там работы производят сейчас по устройству дорожной одежды, то есть слоёв основания. Пока, к покрытию на той стороне не приступали. Но мы в этом году и не планировали эти работы осуществлять. Поэтому в спокойном режиме мы в следующем году эти участки заасфальтируем».

Сейчас с Таманской стороны в двух направлениях положено более 11 км нижнего слоя асфальта, и почти 9 км – верхнего слоя.

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Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН рассказал о составе «дорожной одежды»: «Два слоя асфальтобетона, толщиной 11 см. Верхний слой – щебёночно-мастичная асфальтобетонная полимер-битум вяжущая. Хорошего качества, нижний слой – мелко-зернистый плотный асфальт».

Кайрат ТУРСУНБЕКОВ в свою очередь подчеркнул, что с покрытием проблем не будет: «Более того, оно будет одним из самых лучших в стране». Он отметил, что межремонтные сроки на асфальтовое покрытие (которое, безусловно, имеет свой ресурс) по нормативным документам – 15 лет. По истечению этих сроков проводится текущий ремонт.

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После укладки асфальтобетона строители займутся обустройством проезжей части. Как рассказал Леонид РЫЖЕНЬКИН, нужно будет установить барьерное ограждения (более 70 км), провести электрификацию (поставить мачты освещения и проложить десятки километров кабельных линий), после чего нанести дорожную разметку.

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