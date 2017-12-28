Крымский мост, трасса «Таврида» и автоподходы: видео с квадрокоптера

Министр транспорта России Максим СОКОЛОВ проинспектировал стройку века. Подведены итоги работы. Пресс-центр Крымского моста предоставил уникальное видео транспортного перехода, трассы Таврида и автоподходов с высоты птичьего полета.

Путешествие Министра транспорта началось со строительства автоподходов к Крымскому мосту со стороны Кубани.

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Строительство автодороги к мосту со стороны Краснодарского края

Автоподход к мосту со стороны Кубани – это 4-полосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км/ч. Ее протяженность – 40 км. Дорога включает 5 транспортных развязок и 15 различных искусственных сооружений.

Нижний слой дорожной одежды выполнен на 85 %, верхний – более чем на 70 %. Готовность транспортных развязок и путепроводов – от 40 до 100 %.

В строительстве задействовано более 340 единиц техники и почти 1000 человек. Общая готовность объекта на данный момент составляет почти 75 %. Автомобильное движение будет запущено в 2018 году одновременно с вводом в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста.

Строительство трассы «Таврида» и автодороги к мосту со стороны Крыма

Автомобильная трасса «Таврида» – это 4-полосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км/ч. Ее протяженность по территории Республики Крым составляет 237,5 км. Дорога включает в себя 17 транспортных развязок в разных уровнях и 120 искусственных сооружений.

Нижний слой дорожной одежды выполнен на 13 %, верхний – на 10 %.

В строительстве задействовано более 1000 единиц техники и около 3000 человек.

Общая готовность объекта в настоящее время составляет 24 %.

Автомобильное движение по всему объекту строительства в 4-полосном исполнении планируется запустить в конце 2020 года. Трасса в 2-полосном исполнении от Керчи до Симферополя (190 км) откроется для движения автомобилистов в декабре 2018 года.

Автоподход к мосту со стороны Крыма – это 4-полосная дорога первой технической категории с расчётной скоростью движения до 120 км/ч. Ее протяжённость – 8,6 км. Дорога включает в себя 1 транспортную развязку и 3 искусственных сооружения.

Нижний слой дорожной одежды выполнен на 84 %, верхний – около 80 %. Готовность транспортной развязки и путепроводов – от 13 до 71 %.

В строительстве задействовано более 80 единиц техники и около 200 человек. Общая готовность объекта на данный момент составляет 77 %. Автомобильное движение будет запущено в декабре 2018 года одновременно с вводом в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста.

Строительство Крымского моста

К концу 2017 года строители полностью сформировали мостовое полотно от таманского берега до керченского. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами. Автодорожный мост – 19 км скоростной 4-полосной дороги, из которых более 6 км проходят над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 метров до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми свободно проходят суда.

По проекту Крымского моста сформирован существенный задел по ряду направлений. Готовы более 460 опор из 595, предусмотренных проектом. Асфальтобетонное покрытие выполнено в объеме 50 % от проектного. Идет дальнейшее обустройство автодорожного полотна.

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