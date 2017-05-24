Крымское качество и приятные цены: в Керчи пройдёт ярмарка

Ярмарки в Керчи — уже традиционное мероприятие. Все горожане знают, что именно на ярмарке «Выходного дня» можно приобрести качественную продукцию от местных производителей.

В этот раз ярмарка «Выходного дня» пройдёт в районе ДК «Корабел» 27 мая.

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С 8:00 до 16:00 часов жители и гости города смогут познакомиться с сельскохозяйственной продукцией и купить свежие продукты для всей семьи.

За расписание будущий ярмарок в Керчи следите на сайте KerchINFO.com.

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