Крымскому театру нужен кирпич от Путина

В Феодосии планируют построить «Волшебный театр». Создатели просят президента России прислать один кирпич.

Артисты будущего театра обратились к Владимиру ПУТИНУ с просьбой прислать один кирпич с автографом.

Необычный театр собираются построить из кирпичей, которые присылают по посте со всего мира. Художественный руководитель театра Никита ДОБРЫНИН рассказал рождении этой идеи о том, как люди отреагировали на необычную просьбу:

«Полтора года назад у меня и команды «Волшебного театра» появилась мечта – построить в Феодосии здание для театра. В знак поддержки мы попросили друзей и наших зрителей прислать нам почтой кирпичи, украшенные собственными руками. И вскоре на нас обрушилась целая лавина кирпичей: из Катманду, Китая, Кубы, США, многих стран Европы и даже из Антарктиды. На них рисуют красками, вырезают барельефы, выкладывают мозаики».

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Никита отмечает, что даже музеи отправляют старинные кирпичи для нового театра. Присылают кирпичи из самых отдаленных концов планеты. Многие сами лепят и обжигают строительные камни из глины.

«Наши коллеги, актеры и режиссеры театров, тоже прислали нам кирпичи. Среди них В. Крамер, Ю. Куклачев, Е. Петросян, Московский театр кукол, театр «Лицедеи» и многие другие», – рассказывает руководитель «Волшебного театра».

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