«Крымтеплица» убаюкала «Океан». Итог 4:1

Беспроигрышная серия керченского «Океана» прервалась на выездном матче с «Крымтеплицей». Хозяева поля, играя в неспешном темпе под аккомпанемент дождя, забили в середине первого тайма три гола, которые в итоге решили судьбу поединка.

Обе команды подошли к очной встрече с значительными кадровыми потерями: и у той, и у другой команды «вылетела» из основы линия защиты. Как показал матч, лучше к такой ситуации были готовы «тепличники».

Матч начался обменом острыми моментами, но очень быстро атакующий пыл команд иссяк. Может виноват в этом оказался ливень, который обрушился на стадион. Так или иначе, к мокрому полю и скользкому мячу быстрее приспособились хозяева. Сначала Сергей МЕЛЬНИК дальним ударом застал врасплох вратаря «Океана», а затем в течении 5 минут Максим ПРИХОДНОЙ сделал дубль. Отметим, что вина в пропущенных голах лежит на обороне керчан, которые «привезли» эти мячи себе сами.

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В состоянии «грогги» «Океан» сумел дотянуть до перерыва, благо «Крымтеплица», посчитав дело сделанным, усердием в атаке больше не отметилась.

Второй тайм вновь активнее начали хозяева, которым удалось создать два опасных момента. Однако после этого до самого финального свистка инициативой больше владели гости. Пенальти, заработанный Игорем ЗУБКО в середине второго тайма, стал закономерным. Четко реализовав штрафной удар, керчане продолжили наседать на ворота «Крымтеплицы», но не смогли оказать такого давления, чтобы оборона гостей дрогнула еще раз.

Больше того, в компенсированное арбитром время Алексей БОЙКО сделал счет 4:1.

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Нельзя сказать, что счет — по игре, но с другой стороны, в матчах с таким крепкими командами нельзя допускать ошибок. Как справится команда Олега ЛЕЩИНСКОГО с психологическим давлением, мы увидим уже 27 мая. В этот день в Керчь приедет «Рубин» из Ялты, которому очень нужны очки в битве за выживание.

Приглашаем всех керчан на стадион имени 50-летия Октября 27 мая в 17:00. Поддержим нашу любимую команду!

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