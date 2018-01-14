Кто будет досматривать машины перед въездом на Крымский мост?

Минтранс РФ предлагает разрешить работникам транспортной безопасности досматривать автомобили. В списке дорог, на которых появятся досмотровые комплексы с сотрудниками транспортной безопасности – трасса А-290 «Новороссийск-Керчь».

Проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если его одобрят (сейчас документ на стадии обсуждения – прим.ред.), сотрудники транспортной безопасности смогут останавливать автомобили для досмотра, перед тем как транспортные средства отправятся на мосты, тоннели и другие подобные сооружения, а также участки дорог, которые в зоне транспортной безопасности.

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В тексте постановления указано на каких участках со стороны Керчи и со стороны Тамани будут работать сотрудники транспортной безопасности:

«(…)строящиеся участки автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь: от последней автодорожной развязки до устоя автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив (со стороны Таманского полуострова) и от устоя автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив до автодорожной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи (со стороны Керченского полуострова)».

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Напомним, что полномочия на остановку и досмотр автомобилей (на предмет обнаружения оружия, взрывчатых веществ и др.), которые передвигаются по важным объектам транспортной безопасности, пока есть только у сотрудников ГИБДД.

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