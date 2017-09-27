Кто будет «двигать» туризм в Керчи?

Специалисты туризма и музейные работники Керчи сегодня обсудили туристический потенциал нашего города. Чем привлечь туристов в город и как сформировать приятные впечатления от его посещения – эти вопросы стали ключевыми темами круглого стола.

Туризм лежит на поверхности Керчи – об этом говорят все, кто сюда приезжает отдыхать. Здесь можно развивать научно-познавательный туризм, делать интересные пешеходные маршруты, организовывать фестивали. Но проблема как раз в том, что туризм «лежит», а не двигается. Однако музейные работники и работники туристической отрасли делают попытки продвижения города в этой области.

Сотрудники Восточно-Крымского Историко-культурного музея-заповедника считают, что здесь нужно опираться на два факта: Керчь – город герой и Керчь – самый древний город России.

По поводу последнего, уже неоспоримого факта, сотрудники направили письмо в администрацию президента России с просьбой отпраздновать в 2018 году – 2625 годовщину со дня основания Керчи.

Однако, столкнулись с проблемой – по закону заявки на празднование таких крупных дат должны оформляться как минимум за пять лет. Но понятно,что даже физически это было невозможно, поэтому музей-заповедник не теряет надежды.

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Также музейщики рассказали, чем заповедник и его филиалы будут привлекать горожан и туристов в будущем сезоне, и поделились большой музейной радостью – коллектив заповедника подготовил карту города и путеводитель, куда вошли все действующие музеи, достопримечательности города с лаконичными, а главное, достоверными описаниями. В музее считают, что эти издания будут востребованы и горожанами, и туристами.

В завершении встречи обсудили создание туристического кластера Пляжный город и Стратегию развития Керчи до 2030 года.

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