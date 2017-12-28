Кто будет отвечать за состояние спортивных площадок в Керчи?

Спортивные площадки в Керчи никто не курирует. Когда найдут ответственных? Кто будет следить за состоянием дворовых футбольных полей и детских площадок?

Журналисты КерчьИНФО проверили состояние трех дворовых футбольных площадок на Верхнем солнечном, на Буденного и в районе Налоговой. Состояние некоторых площадок оказалось плачевным.

Самая примерная и , пока еще, в приемлемом состоянии это площадка на Верхнем солнечном. Здесь пока есть небольшие разрывы сетки вокруг поля, которые следует устранить немедленно, иначе станет только хуже.

Футбольное поле на Юных Ленинцев можно оценить на тройку по пятибалльной шкале. На сетке значительные повреждения. Видно, что некоторые появились в результате сильного удара мячом. Много и тех, что сделаны руками хулиганов. Также, состояние сетки футбольных ворот оставляет желать лучшего.

Самым «ужасным» оказалось футбольное поле во дворе по улице Буденного. Сетка вокруг площадки вообще практически отсутствует. С покрытием дела обстоят очень плохо. Оно выглядит как изодранный, измятый ковер.

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Журналисты КерчьИНФО решили разобраться у кого эти площадки находятся на балансе.

Выяснилось, что в Керчи многие спортивные и детские никем не курируются. Сейчас решается вопрос кто возьмет их на баланс. Об этом нам сообщил заместитель начальник Керченского управления ЖКХ Игорь БИТЕЙКИН:

«Сейчас у этих площадок нет балансодержателя. Пока эти территорию только убираю управляющие компании, которые курируют территорию. Сейчас мы решаем вопрос с определением балансодержателя. Есть несколько вариантов.Скорее всего в январе уже будет определено кто будет курировать эти площадки».

Вопросы с установление балансодержателя касаются не только спортивных и детских площадок. Например, на данный момент уже определили на содержания мусорные баки. Теперь за них отвечает компания «Жилсервис». Скорее всего эта же управляющая компания возьмет на содержание и спортивные площадки.

Таким образом, пока решаются сложные вопросы и определяется балансодержатель, спортивные площадки с каждым днем требуют все больше сил и финансов на свое содержание.

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