Кто не убирает керченский пляж?

Керчане жалуются на замусоренный пляж Сморжевского. Кто отвечает за уборку этой территории? Как долго пляж будет в таком состоянии?

В редакцию сайта КерчьИНФО керчане присылают письма с фотографиями пляжа Сморжевского.

«В этом году еще не было ни одной уборки территории пляжа Сморжевского. Тем не менее народ традиционно приходит гулять, кормить птиц и даже купаться», – пишет нам Людмила БАХАРЕВА.

По фото видно, что люди выбрасываю мусор в урны. Но они уже настолько переполнены, что ветер и местные собаки растаскивают мусор по всему пляжу.

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Мы поинтересовались у главного специалиста отдела благоустройства Юлии ПЕТРЕНКО, как и когда решится проблема уборки этой территории:

«У нас был контракт с индивидуальным предпринимателем, который в 2017 году занимался этой территорией. С нового года контракт ни с кем не заключали. Это непростая процедура, которая проводится с помощью закона о гос. закупках. Мы занимаемся этим вопросом».

Также, специалист отметила, что поднимет вопрос уборки пляжа уже сегодня. Пока придется обойтись своими силами и личными затратами.

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